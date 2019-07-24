Помер ще один російський боксер

У понеділок, 22 липня у віці 36 років у місті Череповець (Росія) помер місцевий боксер Артем Ігнатьєв. Причиною смерті російського спортсмена став інсульт.

За словами президента Федерації боксу Череповецької області Сергія Назарова, боксер завершив спортивну кар'єру, але активно брав участь в суддівстві всеросійських змагань.

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Як повідомляє Gorodche.ru, спортсмен планував подати документи на присвоєння йому міжнародної категорії. Крім суддівства Артем Ігнатьєв тренував молодь.

У 2000 році Ігнатьєв став чемпіоном Росії серед юніорів у ваговій категорії до 51 кг. У тому ж році спортсмен виграв срібні медалі чемпіонату світу серед юніорів (також в категорії до 51 кг). На чемпіонаті Росії-2002 завоював бронзові нагороди.

Артема поховали сьогодні, 24-го липня, на кладовищі біля села Ірдоматка (Череповецький район). Там же у 1996 році був похований інший відомий боксер Василь Кір'янов.

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23-го липня помер інший російський боксер – Максим Дадашев. Спортсмен помер у США в результаті травм, отриманих під час бою, що відбувся у ніч на 20 липня.

Після завершення зустрічі боксерові стало погано, і його екстрено госпіталізували. Медики зуміли усунути крововилив і зняти набряк. Дадашев був введений у медикаментозну кому. У ході операції у Максима була видалена частина черепа.