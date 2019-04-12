Артем Мілевський став власником пивбару у Києві: фото
Колишній футболіст київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський тепер є співвласником тематичного закладу у Києві – "Миля Beer Shop"
Інформація про відкриття закладу у себе на сторінці в Instagram опублікував агент футболіста Олександр Панков. Він і виклав фотографії з нового закладу, який готується до відкриття.
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"Прийшов час розповісти про новий проект, який ми запускаємо разом з Артемом Мілевським в найближчі дні. "Миля Beer Shop" – це тематичний заклад з елементами футбольної історії про кар'єру Артема від самих ранніх етапів, до сьогоднішнього дня", – підписав фото Олександр Панков.
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Джерело: 24 Канал
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