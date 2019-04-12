Артем Мілевський став власником пивбару у Києві: фото

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Артем Мілевський
Артем Мілевський / ФК "Динамо-Брест"

Колишній футболіст київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський тепер є співвласником тематичного закладу у Києві – "Миля Beer Shop"

Інформація про відкриття закладу у себе на сторінці в Instagram опублікував агент футболіста Олександр Панков. Він і виклав фотографії з нового закладу, який готується до відкриття.

Отакої. Мілевський заявив, що перемога Зеленського на виборах стане грандіозною подією

"Прийшов час розповісти про новий проект, який ми запускаємо разом з Артемом Мілевським в найближчі дні. "Миля Beer Shop" – це тематичний заклад з елементами футбольної історії про кар'єру Артема від самих ранніх етапів, до сьогоднішнього дня", – підписав фото Олександр Панков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемые друзья хочу сказать всем ДОБРОЕ УТРО Пришло время рассказать о новом проекте который мы запускаем вместе с Артёмом Милевским в самые ближайшие дни️? МИЛЯ «Beer Shop» это тематическое заведение с элементами футбольной истории о карьере Артёма от самых ранних этапов, до сегодняшнего дня ?️️ Вы спросите что будет продаваться в магазине ? ️ Я отвечу ?️ Лучшее украинское пиво ️ Самое свежее, и самое вкусное ️️? Также будет очень крутой ассортимент «снеков», рыба, мясо, колбаски, орешки и закуски под пенный напиток ️ В нашем «Beer Shop» можно будет также посидеть, сфотографироваться с красивыми рисунками, отдохнуть, получить памятные подарки от Мили, и самое главное посмотреть футбол ️️ Мы будем всегда на большом экране транслировать ФК «Динамо» Брест, и конечно же ФК «Динамо» Киев ️?️ Лига Чемпионов, Лига Европы, сборная Украины всегда будут в прямом эфире ️️ В течении ближайших дней, я буду Вас информировать о открытии, и акциях которые мы будем проводить ?️

Допис, поширений ️ Mr. Pankov ️ (@mr_pankov_aleksandr_official)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Старики Разбойники» ? Завтра всё узнаете ️️

Допис, поширений ️ Mr. Pankov ️ (@mr_pankov_aleksandr_official)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маленькая подсказка ? Догадались ?️ Приехала барная ?️2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣

Допис, поширений ️ Mr. Pankov ️ (@mr_pankov_aleksandr_official)

Артем Мілевський зараз виступає за білоруський "Динамо-Брест"

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Теги: Спорт Футбол Новини Києва Динамо Пиво
Джерело: 24 Канал
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