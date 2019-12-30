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Артем Мілевський в образі Діда Мороза роздавав подарунки в Києві: відео

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Артем Мілевський / ФК "Динамо" Брест

34-річний форвард "Динамо-Брест" Артем Мілевський, який раніше виступав за київське "Динамо" та збірну України, інкогніто попрацював Дідом Морозом навпроти НСК "Олімпійський".

Український футболіст роздавав подарунки усім перехожим. Відповідне відео Артем опублікував на власному Youtube-каналі.

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"Майстри, хочу привітати вас з Новим роком! Я люблю свято Новий рік! А ви? У новому відео я трохи прокачав київських уболівальників. Цінуйте і коментуйте... Хто б з вас дізнався в костюмі Діда Мороза, що це Мілевський?", – написав він.

Минулого тижня Мілевський запустив свій канал на YouTube. У першому випуску ексфорвард "Динамо" разом з Олександром Алієвим тусувалися по нічному Києву.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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