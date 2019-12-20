Артема Бєсєдіна піймали на допінгу: хто ще з українських клубів потрапляв у скандали

Нападник київського "Динамо" Артем Бєсєдін підозрюється в застосуванні заборонених препаратів.

Як повідомляє офіційний сайт "біло-синіх", 19 грудня клуб був повідомлений про можливе порушення Бєсєдіним антидопінгових правил УЄФА.

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Однак, це вже не перший випадок в українському футболі, коли спортсмени попадаються на застосуванні заборонених препаратів.

Скандальний "Шахтар"

Найгучніший скандал трапився у 2018 році, коли багаторічний капітан "Шахтаря" Дарійо Срна офіційно заявив про те, що в нього виявили заборонений препарат. 22 лютого 2018 року Національний антидопінговий центр України дискваліфікував хорвата на пів року, до 22 серпня.

У червні 2018 року Даріо на правах вільного агента підписав контракт з італійським "Кальярі", де провів один сезон. У червні поточного року Срна повернувся до України і увійшов до тренерського штабу Луїша Каштру в "Шахтарі".

А ось перші скандали пролунали у 2011 році. Тоді заборонену речовину знайшли у гравців "Шахтаря" – півзахисника Олексія Гая та воротаря Олександра Рибки.



Олексій Гай

Гай відбувся попередженням. Хавбек приймав ліки від застуди і повідомив про це медиків "гірників". Однак вони не приділили цьому належної уваги. Покарання отримав глава медслужби клубу Артур Глущенко, який був дискваліфікований на півроку. Рибка приймав заборонені сечогінні ліки для схуднення без відома лікарів донецького клубу. Голкіпер був дискваліфікований на 2 роки.

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У 2015 році позитивну допінг-пробу на Кубку Америки здав півзахисник "Шахтаря" та збірної Бразилії Фред. У крові футболіста виявили заборонений препарат гідрохлортіазид. Гравця повинні були дискваліфікувати на два роки, однак термін скоротили до одного року. Бразилець повернувся в гру 27 червня 2016 року і підписав з "Шахтарем" новий п’ятирічний контракт.

Не "Шахтарем" єдиним

На допінгу ловилися не лише гравці "Шахтаря". У березні 2017 року дискваліфікацію на 1,5 року отримав захисник "Олександрії" Станіслав Микицей. Футболіст був спійманий на застосуванні препарату для лікування гіпертонії, який вважається забороненим.

А що далі з Бєсєдіним?

Дотримуючись вимог про конфіденційність, "Динамо" поки що не може надати футбольної громадськості більш детальну інформацію до закінчення відповідних процедур.

Наразі форвард відсторонений від будь-якої футбольної діяльності на 30 днів.