Легендарний голландський гравець Ар'єн Роббен оголосив про завершення кар'єри. Останнім його клубом була німецька "Баварія".

"Я багато думав протягом останніх декількох тижнів. Як всі знають, я взяв час, щоб прийняти усвідомлене рішення про своє майбутнє після моєї останньої гри за "Баварію". Завершити кар'єру – це, без сумніву, найважче рішення, яке мені довелося прийняти в моїй кар'єрі. Рішення, в якому зіткнулися серце і розум. Любов до гри та переконаність в тому, що я все ще можу впоратися з цілим світом, увійшла в зіткнення з реальністю, що не всі працює так, як треба, і ви вже не 16-річний хлопчик, який поняття не має, що таке травми. Зараз я в хорошій формі та здоровий, і, як шанувальник багатьох інших видів спорту, я б хотів зберегти здоров'я в майбутньому. Тому я завершую кар'єру", – заявив Роббен.

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35-літній гравець за свою кар'єру виступав у таких клубах як голландські "Гронінген" та ПСВ, англійський "Челсі", іспанський "Реал" та німецька "Баварія". З останніми чотирма клубами він вигравав національні чемпіонати. У 2013 році саме гол Роббена приніс "Баварії" перемогу у Лізі чемпіонів у матчі проти дортмундської "Боруссії". Тоді мюнхенці перемогли 2:1. Загалом Роббен виграв за кар'єру 29 трофеїв, 20 з яких – саме у складі "Баварії" (8 перемог в Бундеслізі, 5 перемог в Кубку Німеччини, 5 перемог в Суперкубку Німеччини, по одній перемозі в Лізі чемпіонів і Суперкубку УЄФА).

Також зіграв 96 матчів за збірну Нідерландів, забивши 37 голів. З нею він став віце-чемпіоном світу у 2010 році. Роббен став вже другим гравцем збірної Нідерландів, який цього сезону заявив про закінчення кар'єри. Перед ним про це оголосив нападник Робін ван Персі