Український боєць Можаров побив російського блогера

Український боєць змішаних єдиноборств Аскар Можаров побив російського блогера Максима Мернеса. Сутичка сталася у Пхукеті (Таїланд).

Мернес висміяв Можарова

Бійка між українцем та росіянином сталася під час прогулянки, повідомляє klitschko-brothers.com. Можаров близько пів року живе і тренується у Таїланді.

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Мернес також живе в Пхукеті. Він стежить за боями ММА (змішані єдиноборства) і висміяв Аскара в соцмережах. Онлайн-конфлікт закінчився для росіянина бійкою.

За словами одесита, він зустрів Максима Мернеса на вулиці і запитав, чому той знущається в Instagram. Росіянин не знайшов чіткої відповіді.

Як говорить Можаров, росіянин спровокував його.

Каюсь, не витерпів. Показав йому один зі своїх фірмових прийомів і акуратно доторкнувся до його обличчя кулаком. Ненароком розбив його телефон. Тепер він щось розповідає про виставковий бій. Це смішно,

– сказав українець.

Аскар запевняє, що готовий битися з Мернесом тільки лівою рукою. "Ноги навіть підключати не буду", – додав українець.

Він нагадав, що у 2013 році Володимир Кличко у Москві побив Олександра Повєткіна, а через 5 років Олександр Усик теж у столиці Росії побив Мурата Гассієва.

За словами Можарова, Мернеса чекатиме ще сумніша доля.

Аскару Можарову 25 років, він народився і виріс в Одесі. Професійну кар'єру у змішаних єдиноборствах почав у 2014 році. Два роки володів поясом чемпіона в китайській організації YunFeng. Провів 25 боїв, в яких здобув 19 перемог.

Російський блогер з відповіддю не забарився. Він підтвердив, що бійка мала місце.

Якщо цей незграбний українець думає, що після його фізичного впливу я накладу в штани, він сильно помиляється. Точно не йому вирішувати, що мені писати в соціальних мережах. Покараю Можарова його ж зброєю,

– заявив блогер.

Він сказав, що складе "справедливі" правила для проведення бою.

"Купа м'язів – це далеко не гарантія перемоги. Поєдинок проведемо восени – мені потрібно буде підготуватися", – сказав Максим.



Максим Мернес / Фото klitschko-brothers.com