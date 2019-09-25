"Аталанта" Маліновського ефектно перемогла "Рому" Фонсеки на виїзді

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Рома – Аталанта результат та відео голів
Рома – Аталанта результат та відео голів / Фото з відкритих джерел

Український півзахисник Руслан Маліновський допоміг "Аталанті" обіграти "Рому" (2:0) в матчі 5-го туру чемпіонату італійської Серії А.

Рома – Аталанта 0:2
Голи: Сапата, 70, де Рон, 90

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Маліновський другий тур поспіль потрапив до стартового складу. Після вдалого матчу проти "Фіорентини" Гасперіні знову довірив українцеві місце в основі – Маліновський вийшов на своїй звичній позиції в центрі поля.

Перший тайм не ознаменувався величезною кількістю небезпечних моментів, команди майже не загрожували воротам один одного.

Другу половину матчу набагато могутніше провела "Аталанта", і її успіх, судячи по грі в другому таймі, не викликав здивування. На 71-й хвилині перший м'яч забив вийшов на заміну Дуван Сапата, а в кінці матчу Мартен Де Роон зняв всі питання про переможця.

"Рома" зазнала першої поразки під керівництвом екс-тренера "Шахтаря" Паулу Фонсеки. "Аталанта" завдяки перемозі обійшла "вовків" у турнірній таблиці і піднялася, принаймні поки, на третє місце.

У наступному турі "Рома" зіграє на виїзді проти "Лечче". "Аталанта" також в гостях битиметься з "Сассуоло" напередодні матчу Ліги чемпіонів проти "Шахтаря".

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Рома ФК Аталанта Руслан Маліновський
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