"Аталанта" з Маліновським принизливо розгромила "Мілан": відео

22 грудня "Аталанта" українця Руслана Маліновського здобула переконливу перемогу у 17 турі чемпіонату Італії. "Бергамаски" на власному полі розгромили "Мілан".

Аталанта – Мілан 5:0

Голи: Гомес, 10, Пашаліч, 61, Ілічич, 63, 72, Муріель, 83

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Уже на старті матчу господарям поля вдалося вийти вперед. Ексгравець харківського "Металіста" Гомес здійснив сольний прохід у штрафний "Мілану". Аргентинець красиво обіграв Конті та потужно пробив. Джанлуїджі Доннарумма виручити партнерів не зміг.

Відео голу Гомеса

Через 5 хвилин господарі могли подвоїти перевагу. Пашаліч встиг на добивання, але м'яч після його удару з середньої відстані влучив у поперечину. А під завісу першого тайму нагоду забити мав Ілічич.

Йосіп завдав несамовитого удару з межі штрафного майданчика. З небезпечним пострілом, спрямованим під ліву стійку, впорався Доннарумма. Натомість "Мілан" за весь перший тайм не завдав жодного удару у ствір воріт суперника.

По перерві "Аталанта" за дві хвилини зуміла вирішити долю протистояння. На 61 хвилині Пашаліч знайшов вільний простір у штрафному майданчику та спрямував м'яч у нижній правий кут воріт, замкнувши передачу Госенса.

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Через дві хвилини клоунів з оборонців "россонері" зробив Ілічич. Йосіп увірвався у штрафний після класної передачі, легко обіграв захисників та потужно пробив. Доннарумма не мав шансів врятував команду.

Через 9 хвилин Ілічич ефектно оформив дубль. Господарі розіграли штрафний, після чого Йосіп пробив у стилі Ар'єна Роббена у дальній кут – 4:0.

На 81 хвилині болючим рахунок для "Мілану" мав робити Кастань. Тімоті з декількох метрів замкнув простріл, але Доннарумма здійснив фантастичний сейв. Але через 2 хвилини талановитий голкіпер грубо помилився.

Оборонець "Аталанти" вибив м'яч зі своєї половини поля. Доннарумма вибіг, щоб перехопити м'яч, але вирішив зупинитися. Цим скористався Муріель, який був першим на м'ячі. Колумбієць оббіг воротаря та переправив м'яч у порожні ворота.

5:0 – "Аталанта" розгромно перемогла "Мілан" вдома. Українець Руслан Маліновський відіграв весь матч за свою команду.

Турнірна таблиця Серії А