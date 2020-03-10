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"Аталанта" не відпускає Маліновського в збірну України

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Руслан Маліновський / GETTY IMAGES

Руслан Маліновський може пропустити товариські матчі збірної України проти Франції та Польщі. Клуб Руслана "Аталанта" не відпускає футболіста в національну команду.

Як повідомляє "Команда №1", італійський клуб вирішив не відпускати своїх гравців у розташування збірних в найближчу міжнародну паузу через загрозу поширення коронавірусу.

Через спалах коронавірусу італійський уряд вирішив розширити карантинні заходи на усю країну. Таким чином в Італії заборонили усі громадські зібрання, спортивні заходи і загалом обмежили рух.

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"Аталанта", за яку виступає Маліновський, базується у місті Бергамо, що в регіоні Ломбардія. Саме там було зафіксовано чи не найбільше випадків зараження коронавірусом в Італії.

Кількість померлих від коронавірусу в Італії наблизилася до позначки в 500 осіб. Кількість заражених перетнула 9 тисяч осіб. Випадки вірусу підтверджені у всіх 20 італійських регіонах.

Коронавірус і футбол

  • Збірна України з футболу повинна зустрітися з Францією 27-го березня, а Польщею – 31-го. Польща вже офіційно підтвердила, що поєдинок відбудеться без глядачів.
  • У Франції також заявили, що гра, ймовірно, пройде без глядачів, однак офіційного підтвердження поки нема.
  • В Італії вирішили зупинити національний чемпіонат з футболу. В Іспанії найближчі тижні футбольні матчі відбуватимуться без уболівальників. У Німеччині готуються прийняти схожі заходи.
  • У Лізі чемпіонів та Лізі Європи також прийняли рішення, що поєдинки відбудуться без глядачів. Зокрема, йдеться про матч ПСЖ – "Боруссія" Дортмунд та "Барселона" – "Наполі".
  • Також без глядачів відбудеться матч "Вольфсбург" – "Шахтар" у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи.


Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Збірна України з футболу ФК Аталанта Руслан Маліновський
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