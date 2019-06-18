"Аталанта" остаточно відмовилася від трансферу Маліновського, – ЗМІ

Італійська "Аталанта" остаточно відмовилася від придбання футболіста збірної України Руслана Маліновського.

Як стало відомо FootBoom, "Аталанта" відмовилася купувати у "Генка" Руслана Маліновського. Причини такого рішення поки що невідомі.

Читайте також: Маліновський зізнався, де хоче продовжити кар'єру

Раніше Спорт 24 писав, що бельгійський клуб вимагав у потенційних покупців 20 млн євро за 26-річного українського футболіста. Сам Маліновський назвав цю суму необгрунтованою і заявив про бажання покинути клуб.

Також Руслан розповів, що міг покинути "Генк" ще в минулому сезоні, але вирішив допомогти команді виграти чемпіонство. Тепер же українець хоче пограти в новому чемпіонаті, але бельгійці не відпускають півзахисника.

У минулому сезоні Маліновський зіграв 51 матч за "Генк" у всіх турнірах і став у його складі чемпіоном Бельгії. В активі Руслана 16 голів і 16 результативних передач.

Трансферна вартість Руслана Маліновського оцінюється в 12,5 млн євро, а контракт з "Генком" розрахований до 2022 року.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram