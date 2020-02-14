Аталанта – Рома: чи засмутить Маліновський команду екстренера "Шахтаря"

У суботу, 15-го лютого, "Аталанта" українця Руслана Маліновського зустрінеться з "Ромою" у рамках 24 туру чемпіонаті Італії. Букмекери оцінили шанси команд здобути перемогу.

Аталанта – Рома: прогноз

"Аталанта" та "Рома" є сусідами в турнірній таблиці Серії А. Наразі "Аталанта" утримує 4-у сходинку, яка дозволяє в наступному сезоні зіграти в Лізі чемпіонів.

"Рома", яку очолює екстренер "Шахтаря" Паулу Фонсека, програє "бергамаскам" всього три очки. Таким чином, протистояння "Аталанти" та "Роми" буде так званим матчем за 6 очок.

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Прогноз Фаворит Спорт

Напередодні матчу "Аталанта" фаворит на папері. Перемогу підопічних Джан П'єро Гасперіні оцінюють коефіцієнтом 1,82.

"Рома" розглядається так званим андердогом. Перемогу "вовків" фахівці оцінили коефіцієнтом 3,85. Коефіцієнт на нічию в поєдинку – 4,10.

Прогноз Pari Match

В останніх п'яти матчах вдома у чемпіонаті Італії "Аталанта" здобула тільки одну перемогу в грі з "Ромою". Перемогу "Роми" в один м'яч або нічию в поєдинку оцінено коефіцієнтом 2,55.

Якщо ж "Аталанта" завдасть поразки підопічним Паулу Фонсеки або в грі буде зафіксована нічия – коефіцієнт 2,17.

Прогноз 1xbet

У попередньому турі українець Руслан Маліновський приніс свої команді перемогу, забивши вирішальний гол. Коефіцієнт на те, що Маліновський залишить автограф у воротах "Роми" – 3.

Натомість найкращим бомбардиром "Роми" є боснієць Едін Джеко. Його гол у ворота суперника оцінений коефіцієнтом 2,3.

Огляд матчу "Аталанта" – "Рома" читайте на сайті Спорт24.