Аталанта – Шахтар: текстова онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

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Аталанта – Шахтар: дивитися онлайн матч 1 жовтня 2019 – Ліга чемпіонів
Аталанта – Шахтар: текстова онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів / shakhtar.com

У вівторок, 1-го жовтня, "Шахтар" зіграє перший виїзний матч групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" в Італії зустрінуться з "Аталантою". Текстову трансляцію гри проведе Спорт24.

Для обох команд цей поєдинок вкрай важливий, оскільки італійців та українців експерти називають фаворитами у боротьбі за друге місце в групі C. До цього шляхи клубів не перетиналися, що робить поєдинок вкрай цікавим.

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"Аталанті" та "Шахтарю" нікуди відступати, адже в перших поєдинках вони зазнали поразок. Фіаско в цьому протистоянні може вкрай боляче вдарити по амбіціях кожної команди вийти в плей-офф.

Поєдинок відбудеться у Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца". Стартовий свисток пролунає о 19:55.

 

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар ФК Аталанта Ліга чемпіонів
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