Аталанта – Шахтар: текстова онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

У вівторок, 1-го жовтня, "Шахтар" зіграє перший виїзний матч групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" в Італії зустрінуться з "Аталантою". Текстову трансляцію гри проведе Спорт24.

Для обох команд цей поєдинок вкрай важливий, оскільки італійців та українців експерти називають фаворитами у боротьбі за друге місце в групі C. До цього шляхи клубів не перетиналися, що робить поєдинок вкрай цікавим.

Читайте також: Аталанта – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів

"Аталанті" та "Шахтарю" нікуди відступати, адже в перших поєдинках вони зазнали поразок. Фіаско в цьому протистоянні може вкрай боляче вдарити по амбіціях кожної команди вийти в плей-офф.

Поєдинок відбудеться у Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца". Стартовий свисток пролунає о 19:55.