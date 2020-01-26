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"Аталанта" з Маліновським забила 7 голів супернику в матчі з двома вилученням і пенальті – відео

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Торіно – Аталанта 0:7 / atalanta.it

"Аталанта" українського футболіста Руслана Маліновського з непристойним рахунком перемогла в чемпіонаті Італії. 25 січня "бергамаски" на виїзді знищили "Торіно".

Торіно – Аталанта 0:7

Голи: Ілічич, 17, 53, 54, Госенс, 29, Сапата, 45+1 (п), Муріель, 86 (п), 88

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Уже в першому таймі футболісти "Торіно" витягували м'яч зі своєї сітки тричі. Голами відзначилися Ілічич, Госенс і Сапата. При цьому "бергамаски" втратили чимало стовідсоткових нагод.

По перерві "Аталанта" продовжила парад голів: Ілічич та Муріель оформили дубль. Окрасою гри став гол Ілічич з центру поля.

Через розгромний результат нерви не витримали в Іццо та Лукіча. Вони отримали вилучення та не дограли поєдинок.

Українець Маліновський вийшов на поле на 71 хвилині гри, але результативними діями не відзначився.

Після 21 туру "Аталанта" набрала 38 очок і ділить 4-у сходинку з "Ромою". Втім, "вовки" мають гру в запасі.

Торіно – Аталанта відеоогляд матчу

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Руслан Маліновський ФК Аталанта
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