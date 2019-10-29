Епізод за участі українця Леня – найкращий момент ігрового дня в НБА: відео
В НБА відбулися чергові матчі. Серед них і гра "Атланти" українця Олексія Леня проти "Філадельфії".
"Атланта" програла на власному майданчику 103:105, хоча незадовго до кінця матчу була попереду в рахунку.
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Лень у цьому матчі зіграв 18 хвилин, за які набрав 5 очок, а також зробив 3 передачі та 3 підбирання. Його суперник Джоель Ембід набрав 36 очок та зробив 13 підбирань.
І саме епізод за участі Леня, Ембіда та Коллінза з "Атланти" став найкращим моментом ігрового дня в НБА. Особливо цікавим були танці гравця "Філадельфії" після вдалої атаки.
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