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"Атланта" з Ленем програла "Бостону": відео

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"Бостон" – "Атланта" результат

Українець Олексій Лень взяв участь в черговому матчі "Атланти". Команда програла "Бостону" –106:109.

Всього українець провів на паркеті 22:28 хвилин, зумівши також записати собі в актив 8 підбирань і 2 передачі. Лень не грав зі старту.

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Зазначимо, що за гру Олексій зробив 7 спроб закинути з гри, з яких лише 2 кидки виявилися точними.

Не врятував "Атланту" навіть Трей Янг (28 + 10 передач). Втім, на початку матчу скоріше йшлося про порятунок "Бостона", якому довелося відігравати 18-очкове відставання. На жаль, навіть маючи таку перевагу "Атланта" програла, так що вона заслужено займає останнє місце в Східній конференції.

"Бостон" – "Атланта" 109:106 (19:32, 34:23, 29:25, 27:26)

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Баскетбол Олексій Лень
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