Атлетік – Барселона: букмекерський прогноз на матч чемпіонату Іспанії

69 Читать новость на русском

Чемпіон їде в іспанський Більбао. У стартовому турі Прімери "Барселону" проекзаменує міцний "Атлетік". Участь Ліонеля Мессі у матчі під великим питанням.

Однак експерти все одно віддають лаври фаворита каталонцям.

Читайте також: Гол Мессі у ворота "Ліверпуля" став найкращим у Лізі чемпіонів: відео

Коефіцієнт на перемогу гостей – 1,74, а господарів – 5. На нічию пропонують 3,98.


Атлетік – Барселона: букмекерський прогноз

Хоча минулого сезону "Барселона" так і не змогла обіграти "Атлетік". Обидва поєдинки завершилися нічиєю.

Чи встоять непоступливі баски під натиском чемпіона дізнаємося вже зовсім скоро. Стартовий свисток матчу пролунає 16 серпня о 22:00.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Що може змусити Путіна зупинити війну і піти з Донбасу: заява США
сьогодні
13904
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Володимир Кличко прокотився на серфі по нічному Дніпру: відео
сьогодні 11:54 Володимир Кличко прокотився на серфі по нічному Дніпру: відео
1851
Трансфери команд УПЛ: онлайн
13 серпня 14:35 Трансфери команд УПЛ: онлайн
12570
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
13 серпня 12:55 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
7483
Ліга Європи: результати усіх матчів 15 серпня
сьогодні 09:05 Ліга Європи: результати усіх матчів 15 серпня
9198
Михайличенка вже звільняли в "Динамо", але він один з найуспішніших тренерів киян
15 серпня 18:00 Михайличенка вже звільняли в "Динамо", але він один з найуспішніших тренерів киян
Михайло Гема 637
Новини
Більше новин
Залиште відгук