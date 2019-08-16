Атлетік – Барселона: букмекерський прогноз на матч чемпіонату Іспанії
Чемпіон їде в іспанський Більбао. У стартовому турі Прімери "Барселону" проекзаменує міцний "Атлетік". Участь Ліонеля Мессі у матчі під великим питанням.
Однак експерти все одно віддають лаври фаворита каталонцям.
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Коефіцієнт на перемогу гостей – 1,74, а господарів – 5. На нічию пропонують 3,98.
Атлетік – Барселона: букмекерський прогноз
Хоча минулого сезону "Барселона" так і не змогла обіграти "Атлетік". Обидва поєдинки завершилися нічиєю.
Чи встоять непоступливі баски під натиском чемпіона дізнаємося вже зовсім скоро. Стартовий свисток матчу пролунає 16 серпня о 22:00.
Джерело: 24 канал
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