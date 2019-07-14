"Атлетіко" оголосив про підписання другої української футболістки
Футболістка збірної України Наталія Панцулая продовжить кар'єру в жіночій команді "Атлетіко".
Про це мадридський клуб оголосив на своєму офіційному сайті. Деталі угоди з українкою не розголошуються.
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У минулому сезоні 27-річна Панцулая виступала за турецька "АЛГ Спор", де вона була капітаном команди. Відзначається універсалізм українки, яка може зіграти на будь-якій позиції в захисті.
Можливість грати в такій команді, як "Атлетіко" – це щось неймовірне. Я дуже рада і з величезною відповідальністю починаю підготовку до сезону, в якому перед "Атлетіко" стоять дуже амбітні цілі,
– прокоментувала власний трансфер Панцулая.
Спорт 24 повідомляв, що на початку липня "Атлетіко" підписав форварда збірної України Ольгу Овдійчук.