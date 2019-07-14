"Атлетіко" оголосив про підписання другої української футболістки

Футболістка збірної України Наталія Панцулая продовжить кар'єру в жіночій команді "Атлетіко".

Про це мадридський клуб оголосив на своєму офіційному сайті. Деталі угоди з українкою не розголошуються.

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FICHAJE

¡Natiia Pantsulaia ya es rojiblanca!

La internacional ucraniana es nueva jugadora de nuestro club. ¡Bienvenida a la gran familia atlética!

https://t.co/JRLMhBtP1B#AúpaAtleti #BienvenidaNatiia pic.twitter.com/dDr8fphs1X — At. Madrid Femenino (@AtletiFemenino) 14 июля 2019 г.

У минулому сезоні 27-річна Панцулая виступала за турецька "АЛГ Спор", де вона була капітаном команди. Відзначається універсалізм українки, яка може зіграти на будь-якій позиції в захисті.

Можливість грати в такій команді, як "Атлетіко" – це щось неймовірне. Я дуже рада і з величезною відповідальністю починаю підготовку до сезону, в якому перед "Атлетіко" стоять дуже амбітні цілі,

– прокоментувала власний трансфер Панцулая.

Спорт 24 повідомляв, що на початку липня "Атлетіко" підписав форварда збірної України Ольгу Овдійчук.