"Атлетіко" оголосив про підписання другої української футболістки

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Наталія Панцулая перейшла в "Атлетіко"
Наталія Панцулая перейшла в "Атлетіко" / ФК "Атлетіко"

Футболістка збірної України Наталія Панцулая продовжить кар'єру в жіночій команді "Атлетіко".

Про це мадридський клуб оголосив на своєму офіційному сайті. Деталі угоди з українкою не розголошуються.

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У минулому сезоні 27-річна Панцулая виступала за турецька "АЛГ Спор", де вона була капітаном команди. Відзначається універсалізм українки, яка може зіграти на будь-якій позиції в захисті.

Можливість грати в такій команді, як "Атлетіко" – це щось неймовірне. Я дуже рада і з величезною відповідальністю починаю підготовку до сезону, в якому перед "Атлетіко" стоять дуже амбітні цілі,
– прокоментувала власний трансфер Панцулая.

Спорт 24 повідомляв, що на початку липня "Атлетіко" підписав форварда збірної України Ольгу Овдійчук.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Атлетіко
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