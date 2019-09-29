"Атлетіко" та "Реал" не змогли визначити сильнішого у дербі

28 вересня у мадридському дербі між "Атлетіко" та "Реалом" переможця не знайшлося. Команди зіграли всуху нічию.

Атлетіко – Реал 0:0

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Чи то команди економили сили на Лігу чемпіонів, чи просто не хотіли ризикувати на самому початку чемпіонату, але факт залишається фактом – забитих м'ячів глядачі не побачили.

Величезна заслуга в цьому належить голкіперу "матрацників" Облаку. Він врятував "Атлетіко" кілька разів – в першому таймі його воротам загрожував Кроос, у другому небезпечно пробивав Бензема. А найкращий момент був у Бейла, але він не потрапив в створ із забійної позиції.

В іншій команді намагався забити зірковий новачок Феліш, але особливої ​​гостроти так і не створив.

Команда Зінедіна Зідана набрала 15 очок і вийшла на перше місце в Ла Лізі. "Атлетіко" з 14 балами йде третім, пропустивши вперед "Гранаду", у якої краще різниця м'ячів. "Барселона" з 13 очками займає 4-е місце.