"Атлетіко" сенсаційно програв аутсайдеру чемпіонату Іспанії вперше за 19 років – відео

Мадридський "Атлетіко" зазнав поразки у рамках 20-го туру чемпіонату Іспанії. "Матрацники" на виїзді сенсаційно програли "Ейбару".

Ейбар – Атлетіко 2:0

Голи: Бургос, 10, Експозіто, 90

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Це друга в історії поразка "матрацників" від "Ейбару". Перше поразка сталася ще у 2001 році. Тоді обидві команди виступали в Сегунді.

Крім цих двох поразок, "Атлетіко" провів проти "Ейбару" ще 16 матчів, в яких "матрацники" виграли 12 разів і ще 4 рази зіграли внічию.

У турнірній таблиці Ла Ліги "Атлетіко" залишається на третьому рядку, маючи в активі 35 балів. Відставання від "Барселони" 5 очок, а від "Реала" – 8.

Натомість "Ейбар" завдяки перемозі віддалився від зони вильоту. Тепер перевага над 18-ю командою складає 7 очок.

Ейбар – Атлетіко відеоогляд матчу