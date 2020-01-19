"Атлетіко" сенсаційно програв аутсайдеру чемпіонату Іспанії вперше за 19 років – відео
Мадридський "Атлетіко" зазнав поразки у рамках 20-го туру чемпіонату Іспанії. "Матрацники" на виїзді сенсаційно програли "Ейбару".
Ейбар – Атлетіко 2:0
Голи: Бургос, 10, Експозіто, 90
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Це друга в історії поразка "матрацників" від "Ейбару". Перше поразка сталася ще у 2001 році. Тоді обидві команди виступали в Сегунді.
Крім цих двох поразок, "Атлетіко" провів проти "Ейбару" ще 16 матчів, в яких "матрацники" виграли 12 разів і ще 4 рази зіграли внічию.
У турнірній таблиці Ла Ліги "Атлетіко" залишається на третьому рядку, маючи в активі 35 балів. Відставання від "Барселони" 5 очок, а від "Реала" – 8.
Натомість "Ейбар" завдяки перемозі віддалився від зони вильоту. Тепер перевага над 18-ю командою складає 7 очок.
Ейбар – Атлетіко відеоогляд матчу