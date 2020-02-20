Атлетіко – Ювентус: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Іспанський "Атлетіко" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів прийматиме італійський "Ювентус". Гра 20 лютого буде доступна і для перегляду в Україні.

Матч "Атлетіко" – "Ювентус" українським телеглядачам покаже канал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:55, сам матч розпочнеться о 22:00.

Читайте також: Атлетіко – Ювентус: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів та гол Роналду чи Грізманна

Дивитися онлайн матч "Атлетіко" – "Ювентус" можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv або ж на сайті каналів "Футбол 1/2". Однак для перегляду відео слід зареєструватися. Окрім того, перегляд платний – 69 гривень за місячний абонемент.

Матч "Атлетіко" – "Ювентус" відбудеться у середу, 20 лютого. Початок о 22:00. Відео голів та огляд матчу "Атлетіко" – "Ювентус" – на сайті Спорт24 по закінченні гри.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram