"Атлетіко" зі зручним рахунком переміг "Ювентус": відео

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Атлетіко - Ювентус: відео голів, огляд матчу Ліги чемпіонів
Атлетіко – Ювентус / GETTY IMAGES

Іспанський "Атлетіко" та туринський "Ювентус" зійшлися у Мадриді в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Господарям поля вдалося здобути перемогу з комфортним рахунком.

Атлетіко – Ювентус 2:0
Голи: Хіменес, 78, Хуанфран, 83

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На Ванда Метрополітано зустрілися два клуби, які є еталонним прикладами гри в обороні. Зважаючи на цей фактор багато голів від команд очікувати не довелося. На 9 хвилині пристрілявся Роналду. Португалець взявся виконувати дальній штрафний. Роналду завдав надзвичайно потужного удару і Ян Облак дивом не дозволив м'ячу перетнути лінію воріт.

На 12 хвилині захисник "Ювентуса" Леонардо Бонуччі пробив після кутового, але й тут "Атлетіко" пощастило. "Матрацники" відповіли за три хвилини прицільним ударом Томаса. Та Войцех Щенсний без проблем приборкав м'яч. На 29 хвилині підступно штрафний виконав Антуан Грізманн. Але польський голкіпер "Ювентуса" й тут виручив партнерів. У першу таймі глядачі так і не дочекалися голів.

По перерві на 50 хвилині віч-на-віч з воротарем "бьянконері" вибіг Дієго Коста. Однак іспанський нападник дивом зіпсував чудово нагоду вивести "Атлетіко" вперед. Уже за 2 хвилини Грізманн елегантно перекинув Щенсни і м'яч потрапив у поперечину. К'єлліні був першим на підбиранні й відвів загрозу.

Господарі були ближчими до голу й на 70 хвилині "матрацники" реалізували свою перевагу. Мората відмінним ударом головою замкнув навіс у штрафний. Але рефері матчу Фелікс Цваєр не зарахував взяття воріт, оскільки Альваро штовхав К'єлліні в спину. Але на 78 хвилині гол мадридців таки зарахували. Після розіграшу кутового Хіменес заштовхав м'яч у сітку воріт "Ювентуса" – 1:0.

Вже через декілька хвилин справи "Старої Синьйори" стали кепськими. Після чергового стандартного положення Годін зумів переправити м'яч у сітку воріт "Юве" – 2:0.

Відео голу Годіна

 

 

До кінця матчу команди більше голів не забивали, відтак 2:0 на користь "Атлетіко". Уже 12 березня команди чекає матч-відповідь у Турині.

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Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів Ювентус Атлетіко
Джерело: 24 Канал
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