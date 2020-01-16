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Australian Open: Україна другій рік поспіль залишилася без представників у чоловічій сітці

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Сергій Стаховський / 24 канал

Український тенісист Сергій Стаховський не зміг подолати кваліфікацію Australian Open-2020. Сергій поступився у другому колі кваліфікації чилійцю Алехандро Табіло.

Сергій Стаховський – Алехандро Табіло 1:2 (6:2; 2:6; 3:6)

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Суперники провели на корті майже 2 години. Стаховський реалізував 3 брейкпойнти із семи. Натомість Табіло здійснив чотири брейки.

Особистий рекорд Стаховського на кортах Australian Open – 3 коло. Востаннє Стаховський виступав в основній сітці Australian Open ще у 2016 році.

У 2017-му Сергій пропускав турнір. У сезоні 2018 Стаховський також не пройшов кваліфікацію.

Таким чином, другий рік поспіль жоден з представників України не зіграє в основній сітці в Мельбурні в одиночному розряді.

  • Основна сітка Australian Open-2020 стартує 20 січня 2020 року й триватиме до 2 лютого.
  • Чинною чемпіонкою Australian Open є Наомі Осака. У чоловічій сітці у 2019 році перемогу здобув Новак Джокович.
  • Australian Open-2020 більш ніж на 13% збільшив свій призовий фонд – до 49 мільйонів доларів США. З 2007-го призовий фонд турніру зріс утричі.
  • Українські тенісистки вже дізналися суперниць в основній сітці. Леся Цуренко зіграє з першою ракеткою світу Ешлі Барті.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Сергій Стаховський Australian Open
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