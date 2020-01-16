Australian Open: Україна другій рік поспіль залишилася без представників у чоловічій сітці

Український тенісист Сергій Стаховський не зміг подолати кваліфікацію Australian Open-2020. Сергій поступився у другому колі кваліфікації чилійцю Алехандро Табіло.

Сергій Стаховський – Алехандро Табіло 1:2 (6:2; 2:6; 3:6)

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Суперники провели на корті майже 2 години. Стаховський реалізував 3 брейкпойнти із семи. Натомість Табіло здійснив чотири брейки.

Особистий рекорд Стаховського на кортах Australian Open – 3 коло. Востаннє Стаховський виступав в основній сітці Australian Open ще у 2016 році.

У 2017-му Сергій пропускав турнір. У сезоні 2018 Стаховський також не пройшов кваліфікацію.

Таким чином, другий рік поспіль жоден з представників України не зіграє в основній сітці в Мельбурні в одиночному розряді.