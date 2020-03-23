Аутсайдер УПЛ виділив 2,5 мільйона доларів на боротьбу з коронавірусом в Україні

Полтавський футбольний клуб "Ворскла" виділив 2,5 мільйона доларів на боротьбу з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба ФК "Ворскла".

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Гроші будуть спрямовані на придбання апаратів штучної вентиляції легенів, тест-систем для виявлення COVID-19 й іншого необхідного обладнання для лікарень Полтавської області і всієї України.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин та низка інших заходів із протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Станом на ранок 23 березня кількість померлих від коронавірусу у всіх країнах світу склала 14703. Найбільше жертв зафіксовано в Італії (5476) і Китаї (3270), на третьому місці – Іспанія (1772). Загальне ж число інфікованих, включаючи і тих, хто вже одужав, становить більше 340 тисяч.

В Україні в даний час зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби (3 з них – летальні).

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