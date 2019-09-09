Австралійський боксер прийняв виклик на бій з Ломаченком: відоме місце потенційного поєдинку

Джордж Камбосос-молодший прокоментував можливий бій проти Василя Ломаченка. Боксери можуть зустрітися у ринзі ще до кінця 2019 року. Камбосос хоче, щоб двобій відбувся в Австралії.

Промоутер Ломаченка Боб Арум заявив, що цього року Василь не отримає бій за пояс IBF, оскільки Річард Коммі проведе захист проти Теофімо Лопеса.

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Щоб не гаяти час даремно, Боб Арум хоче організувати Ломаченку ще один поєдинок. Суперником Василя він назвав саме Джорджа Камбососа.

Австралієць підтвердив, що мав розмову з Арумом і прийняв виклик команди Ломаченка.

Зараз Ломаченко – перший номер pound for pound у світі. Це поза сумнівами. Але в останніх боях Василя я все частіше бачу, як він розкриває свої недоліки. Щоб перемогти Ломаченка, необхідно бути голодним, невпинним і вибуховим воїном. У мене є всі ці якості. Наш бій вийде насиченим.



Це буде протистояння "Матриці" проти "спартанського Воїна". Найкраще місце для його проведення – стадіон в Австралії на 80 тисяч глядачів. Боб Арум сказав мені, що йому подобається цей бій. Мені теж. Я з радістю погоджуся на поєдинок. Після його завершення навколо моєї талії будуть красуватися чемпіонські пояси,

– заявив Камбосос-молодший.

Джордж Камбосос-молодший – греко-австралійський професійний боксер в легкому дивізіоні. Він є чемпіоном IBF Pan Pacific у легкій вазі й наразі третій номер у легкій вазі. Він володар звань NSW, Australian, WBA PABA, WBA Oceania й IBF Pan Pacific.

26-річний боксер на професійному ринзі провів 17 боїв і всі виграв (10 нокаутів). Більшість своїх боїв він провів в Австралії. Свій останній поєдинок Джордж провів проти представника Венесуели Річарда Пени й виграв технічним нокаутом у 6-у раунді.

Джордж Камбосос – Річард Пена відео бою