Австралійський боксер, який двічі переміг рак, помер під час тренування

27-річний австралійський боксер Дуайт Річі раптово помер під час спарингу, який проводив Мельбурні.

Річі допомагав співвітчизнику Майклу Зерафе готуватися до реваншу з екс-чемпіоном напівсередньої ваги Джеффом Хорном, який відбудеться 18 грудня в Брісбені.

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9 листопада спортсмен пропустив сильний удар по корпусу, відійшов у куток і впав без свідомості. Спроби лікарів привести його до тями ні до чого не привели.

"З великим сумом і потрясінням заявляю, що Річі, на жаль, помер, займаючись улюбленою справою. Неможливо змиритися з його смертю. Дуайт назавжди запам'ятається як один з найяскравіших талантів австралійського боксу", – заявив його промоутер Джейк Елліс.

До слова, останній бій в кар'єрі Річі провів 14 серпня. У ньому він рішенням суддів програв Тіму Цзю – синові Кості Цзю.

Зазначається, що в ранньому дитинстві Річі двічі був діагностований рак, але в обох випадках йому вдалося вилікуватися.