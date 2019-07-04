Австралійського тенісиста оштрафували на круглу суму через невдалу гру на Вімблдон-2019

110 Читать новость на русском
Бернард Томіч
Бернард Томіч / Версия.Инфо

Австралійський тенісист Бернард Томіч не отримає призові за виступ на Вімблдон-2019. Все через поразку у першому колі.

Томіч програв Жо-Вілфрід Тсонга у трьох сетах за 58 хвилин – 2:6, 1:6, 4:6. Та на думку рефері, гра австралійця не відповідала професійним стандартам. 

"Від всіх гравців очікується виступ за професійними стандартами в кожному матчі турніру Grand Slam. Якщо, на думку рефері, гра тенісиста не відповідала професійним стандартам, то рефері може визнати гравця порушником і зобов'язати його сплатити штраф. На думку рефері, виступ Бернарда Томіча в матчі першого кола з Жо-Вільфрідом Тсонга не відповідало професійним стандартам. Він буде оштрафований на максимальну суму в 45 тисяч фунтів, яка буде вирахувана з призових", – йдеться рішенні організаторів.

Дізнатися більше про Вімблдон-2019 та його фаворитів – в ексклюзивному інтерв'ю з легендарним тенісистом та експертом Матсом Віландером

Сам Томіч виявився не надто радий тому, що його позбавлять призових.

"Мене можуть позбавити призових? За що? Думаю, я викладався по повній. Просто зіграв жахливо. До того ж Тсонга виконав 24 ейси", – заявив Томіч.

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/tennis/news-3795145-tomich---o-porazhenii-za-58-minut-za-chto-menja-lishat-prizovyh.html?utm_source=copypaste
2:6, 1:6, 4:6

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/tennis/news-3795145-tomich---o-porazhenii-za-58-minut-za-chto-menja-lishat-prizovyh.html?utm_source=copypaste
2:6, 1:6, 4:6

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/tennis/news-3795145-tomich---o-porazhenii-za-58-minut-za-chto-menja-lishat-prizovyh.html?utm_source=copypaste
blog_ava
Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
сьогодні
35155
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Вімблдон
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Росіяни погрожують українському футболісту через пост в Instagram
сьогодні 16:28 Росіяни погрожують українському футболісту через пост в Instagram
1188
Трансфери команд УПЛ: онлайн
3 липня 18:12 Трансфери команд УПЛ: онлайн
5548
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
сьогодні 10:33 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
2625
У грі Світоліної не вистачає сили, різноманітності й сильної подачі, – легендарний Матс Віландер
сьогодні 12:35 У грі Світоліної не вистачає сили, різноманітності й сильної подачі, – легендарний Матс Віландер
199
Український баскетболіст Кравцов вийшов у ринг проти непереможного боксера: відео
3 липня 17:18 Український баскетболіст Кравцов вийшов у ринг проти непереможного боксера: відео
1233
Новини
Більше новин
Залиште відгук