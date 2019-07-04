Австралійського тенісиста оштрафували на круглу суму через невдалу гру на Вімблдон-2019

Австралійський тенісист Бернард Томіч не отримає призові за виступ на Вімблдон-2019. Все через поразку у першому колі.

Томіч програв Жо-Вілфрід Тсонга у трьох сетах за 58 хвилин – 2:6, 1:6, 4:6. Та на думку рефері, гра австралійця не відповідала професійним стандартам.

"Від всіх гравців очікується виступ за професійними стандартами в кожному матчі турніру Grand Slam. Якщо, на думку рефері, гра тенісиста не відповідала професійним стандартам, то рефері може визнати гравця порушником і зобов'язати його сплатити штраф. На думку рефері, виступ Бернарда Томіча в матчі першого кола з Жо-Вільфрідом Тсонга не відповідало професійним стандартам. Він буде оштрафований на максимальну суму в 45 тисяч фунтів, яка буде вирахувана з призових", – йдеться рішенні організаторів.

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Сам Томіч виявився не надто радий тому, що його позбавлять призових.

"Мене можуть позбавити призових? За що? Думаю, я викладався по повній. Просто зіграв жахливо. До того ж Тсонга виконав 24 ейси", – заявив Томіч.

Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/tennis/news-3795145-tomich---o-porazhenii-za-58-minut-za-chto-menja-lishat-prizovyh.html?utm_source=copypaste

2:6, 1:6, 4:6 Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/tennis/news-3795145-tomich---o-porazhenii-za-58-minut-za-chto-menja-lishat-prizovyh.html?utm_source=copypaste

2:6, 1:6, 4:6 Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/tennis/news-3795145-tomich---o-porazhenii-za-58-minut-za-chto-menja-lishat-prizovyh.html?utm_source=copypaste