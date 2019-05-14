Австрійський клуб зіграє у групі Ліги чемпіонів завдяки "Ліверпулю" та "Тоттенхему"

Через те, що обидва фіналісти Ліги чемпіонів – англійські "Ліверпуль" та "Тоттенхем", вже гарантували собі потрапляння у турнір на наступний сезон, місце у груповому етапі займе інший клуб

І "Ліверпуль", і "Тоттенхем" зіграють у Лізі чемпіонів завдяки високим місцям у чемпіонаті Англії. При цьому обидва клуби одразу виступлять у груповому етапі турніру.

До слова: Як виглядає м'яч Ліги чемпіонів на наступний сезон: опубліковано фото

"Обидва фіналісти Ліги чемпіонів вже отримали автоматичний пропуск в груповий етап за підсумками чемпіонату Англії. В результаті вакантну путівку в основну стадію отримає чемпіон 11-ої асоціації в рейтингу УЄФА – Австрії", – йдеться в роз'ясненні Союзі європейських футбольних асоціацій.

"Щасливчиком" став "Зальцбург". Клуб в шостий раз поспіль чемпіоном Австрії. Відтак команда розпочне виступ в Лізі чемпіонів зі стадії групового турніру, уникнувши необхідності брати участь у кваліфікаційних раундах.