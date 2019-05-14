Австрійський клуб зіграє у групі Ліги чемпіонів завдяки "Ліверпулю" та "Тоттенхему"

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"Зальцбург" зіграє у групі Ліги чемпіонів
"Зальцбург" зіграє у групі Ліги чемпіонів / twitter FC Red Bull Salzburg

Через те, що обидва фіналісти Ліги чемпіонів – англійські "Ліверпуль" та "Тоттенхем", вже гарантували собі потрапляння у турнір на наступний сезон, місце у груповому етапі займе інший клуб

І "Ліверпуль", і "Тоттенхем" зіграють у Лізі чемпіонів завдяки високим місцям у чемпіонаті Англії. При цьому обидва клуби одразу виступлять у груповому етапі турніру.

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"Обидва фіналісти Ліги чемпіонів вже отримали автоматичний пропуск в груповий етап за підсумками чемпіонату Англії. В результаті вакантну путівку в основну стадію отримає чемпіон 11-ої асоціації в рейтингу УЄФА – Австрії", – йдеться в роз'ясненні Союзі європейських футбольних асоціацій.

"Щасливчиком" став "Зальцбург". Клуб в шостий раз поспіль чемпіоном Австрії. Відтак команда розпочне виступ в Лізі чемпіонів зі стадії групового турніру, уникнувши необхідності брати участь у кваліфікаційних раундах.

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Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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