У Туреччині перекинувся автобус з фанатами клубу, за який грає українець Селезньов – фото
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Автобус з фанатами турецького футбольного клубу "Бурсаспора", за який грає українець Євген Селезньов, перекинувся дорогою на виїзний матч до "Ерзурума" (2:1).
Через сильний снігопад водій не впорався з керуванням і автобус перекинувся на бік. Інформація про постраждалих відсутня.
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Автобус з фанатами "Бурсаспору" перекинувся у Туреччині
До слова, матч "Ерзурум" – "Бурсаспор" відбувся 22 лютого о 13 годині за київським часом. Команда Євгена Селезньова поступилася з рахунком 2:1.
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