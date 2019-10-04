Автор покеру у ворота "Тоттенхема" Гнабрі став гравцем тижня в Лізі чемпіонів: відео голів

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Серж Гнабрі
Серж Гнабрі / twitter.com/championsleague

Півзахисник мюнхенської "Баварії" Серж Гнабрі переміг в опитуванні на звання гравця тижня в Лізі чемпіонів.

Він випередив у голосуванні нападника "Барселони" Луїса Суареса, захисника дортмундської "Боруссії" Хакімі, а також форварда "Брюгге" Денніса Бонавентуре, який забив два голи у ворота "Реалу" в Мадриді.

Як це було: Колишній нападник "Зорі" забив два курйозні голи у ворота "Реалу" у Лізі чемпіонів: відео

Щодо Гнабрі, то він забив чотири голи у ворота "Тоттенхема" у матчі в Лондоні. А "Баварія" перемогла на виїзді 2:7.

Відеоогляд матчу Тоттенхем – Баварія

 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів Баварія
Джерело: 24 канал
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