Авторитетне видання назвало найпопулярнішого спортсмена у 2018 році

Американський канал ESPN опублікував щорічний рейтинг найпопулярніших спортсменів світу.

Рейтинг формувався на основі популярності спортсменів в соціальних мережах і пошуковику Google. Також враховувалися їхні гонорари і рекламні доходи.

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Вчетверте поспіль рейтинг очолив футболіст збірної Португалії та туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду. Другу сходинку посів баскетболіст "Лос-Анджелес Лейкерс" ЛеБрон Джеймс. Третє місце у форварда "Барселони" та збірної Аргентини Ліонеля Мессі.

Топ-10 спортсменів року за версією ESPN виглядає так:

1. Кріштіану Роналду (футбол);

2. Леброн Джеймс (баскетбол);

3. Ліонель Мессі (футбол);

4. Неймар (футбол);

5. Конор МакГрегор (ММА);

6. Роджер Федерер (теніс);

7. Вірата Кохль (крикет);

8. Рафаель Надаль (теніс);

9. Стівен Каррі (баскетбол);

10. Тайгер Вудс (гольф).

Зазначимо, що українські спортсмени відсутні в рейтингу топ-100 ESPN.

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