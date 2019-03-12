Авторитетне видання назвало найпопулярнішого спортсмена у 2018 році

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Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду / Фото з відкритих джерел

Американський канал ESPN опублікував щорічний рейтинг найпопулярніших спортсменів світу.

Рейтинг формувався на основі популярності спортсменів в соціальних мережах і пошуковику Google. Також враховувалися їхні гонорари і рекламні доходи.

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Вчетверте поспіль рейтинг очолив футболіст збірної Португалії та туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду. Другу сходинку посів баскетболіст "Лос-Анджелес Лейкерс" ЛеБрон Джеймс. Третє місце у форварда "Барселони" та збірної Аргентини Ліонеля Мессі.

Топ-10 спортсменів року за версією ESPN виглядає так:

1. Кріштіану Роналду (футбол);
2. Леброн Джеймс (баскетбол);
3. Ліонель Мессі (футбол);
4. Неймар (футбол);
5. Конор МакГрегор (ММА);
6. Роджер Федерер (теніс);
7. Вірата Кохль (крикет);
8. Рафаель Надаль (теніс);
9. Стівен Каррі (баскетбол);
10. Тайгер Вудс (гольф).

Зазначимо, що українські спортсмени відсутні в рейтингу топ-100 ESPN.

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Теги: Спорт Футбол ФК Барселона Бокс Баскетбол Теніс Ліонель Мессі Ювентус Кріштіану Роналду
Джерело: 24 Канал
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