Аякс – АПОЕЛ: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

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"Аякс" не проти знову вчинити фурор у Лізі чемпіонів. Однак, для початку амстердамцям потрібно туди пробитися. У кваліфікації плей-оф турніру півфіналіст останньої Ліги чемпіонів зіграє проти АПОЕЛа.

Як завершиться перший поєдинок між суперниками на полі чемпіона Кіпру дізнаємося 20 серпня. Матч АПОЕЛ – "Аякс" розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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Футбольні фахівці не надто вірять у кіпріотів.

Прогноз MarathonBet

• Коефіцієнт на перемогу АПОЕЛа – 6,3.

• Нічия – 4,55.

• Виграє "Аякс" – коефіцієнт 1,49.

Прогноз на матч
Прогноз на матч "Аякс" – АПОЕЛ

За підсумками двох матчів, фаворитом є амстердамці. Коефіцієнт на прохід "Аякса" – 1,091. До групового раунда проб’ється АПОЕЛ – 7,6.

Зазначимо, що "Аякс", незважаючи на втрату очок у грі з "Вітессом" (2:2), відмінно стартували в нідерландській першості. Здобувши в наступних двох матчах впевнені перемоги над "Єммен" (5:0) і "Венло" (1:4), "аяксіди" розташовуються на першому рядку в турнірній таблиці з 11 забитими і 3 пропущеними голами за 3 гри.

Натомість АПОЕЛ впевнено виграв внутрішню першість – кіпріоти без особливих проблем пройшли чорногорську "Сутьєска" (1:0 і 3:0), так і не пропустивши. У попередній стадії їм протистояв азербайджанський "Карабах" (1:2 і 2:0), де все вирішив м'яч на 68-й хвилині.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол
Джерело: 24 канал
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