Аякс – Реал: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Мадридський "Реал", який тричі поспіль виграв Лігу чемпіонів, не планує покидати турнір на такій ранній стадії. Однак "вершкових" не проти вибити амстердамський "Аякс".

"Реал" уже давно не знає смаку поразок на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і скромні суперники, як "Аякс", не повинні створити проблем "вершковим". Однак свою міць амстердамський клуб продемонстрував на груповому етапі, де двічі зіграв унічию з "Баварією".

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PariMatch дає на домашній успіх підопічних Еріка тен Гага коефіцієнт 3.85. А ось на звитягу гостей з Іспанії – 1.87. Нічию ж букмекери оцінили коефіцієнтом 4.10.

Також не вірить в те, що "Аякс" завдасть "Реалу" поразки й "Фаворит Спорт". На перемогу господарів коефіцієнт – 3,95. Успіх гостей оцінюють в 1,80. Нічия – 4,30.

У William Hill на перемогу "Синів Бога" дають коефіцієнт 3,90. На те, що "Реал" здобуде виїзну перемогу коефіцієнт 1,88. Коефіцієнт на те, що матч завершиться нічиєю – 4,20.

Зазначимо, що матч відбудеться у середу, 13 лютого. Початок матчу – о 22.00.

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