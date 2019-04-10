Аякс – Ювентус: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

В Амстердамі на "Йохан Кройф Арені" зійдуться молодість та досвід. У рамках чвертьфіналу місцевий "Аякс" прийматиме італійський "Ювентус" і цей поєдинок в Україні можна буде переглянути по телебаченню та онлайн.

Матч "Аякс" – "Ювентус" українським телеглядачам покаже канал "Футбол 1". Початок трансляції о 21:45, сам матч розпочнеться о 22:00.

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Дивитися онлайн матч "Аякс" – "Ювентус" можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv або ж на сайті каналів "Футбол 1/2". Однак для перегляду відео слід зареєструватися. Окрім того, перегляд платний – 69 гривень за місячний абонемент.

Матч "Аякс" – "Ювентус" відбудеться у середу, 13 березня. Початок о 22:00. Відео голів та огляд матчу "Аякс" – "Ювентус" – на сайті Спорт24 по закінченні гри.

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