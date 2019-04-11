"Аякс" зіграв внічию з "Ювентусом" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: відео

"Аякс" та "Ювентус" не змогли виявити сильнішого у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Кожна з команд забила по одному голу.

Аякс – Ювентус 1:1

Голи: Нерес, 46 – Роналду, 45

Команди розпочали матч активно. Бернардескі пробивав вже на 2-ій хвилині зустрічі. Але м’яч пролетів вище воріт Онани. "Аякс" на це відповів мало не одразу. Зієх обігрався з партнером та потужно пробив по воротах Щенсни. Та удар з лінії штрафного майданчика пройшов повз ворота. Та після цього команди дещо заспокоїлися.

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Коли вже йшла друга десятихвилинка матчу, все той же Зієх знову перевірив реакцію Щенсни. Та голкіпер зумів впіймати м’яч, хоч і летів він у протихід йому. "Ювентус" намагався відповісти на це моментом зі штрафного. Але навіс зі стандарту нікого з гравців італійської команди не знайшов. Тож момент було змарновано.

На 17-ій хвилині "Аякс" намагався у пас розіграти атаку. При цьому робили це гравці амстердамської команди у штрафному майданчику суперників. Все закінчилося ударом Зієха. Цього разу марокканець пробивав під саму перекладину. Та знову Щенсни показав свою майстерність, у стрибку перевівши м’яч на кутовий.

Всередині першого тайму "Аякс" в черговий раз був близький до того, щоб вийти вперед. Ван де Беек отримав пас у штрафному майданчику (хоч і не зумів його як слід обробити), та вже у падінні пробив по воротах. Цього разу Щенсни б не врятував, але м’яч пролетів повз дальню стійку.

"Ювентус" щільно грав в обороні. Хоча і не без помилок. Особливо, коли Тальяфіко намагався у падінні замкнути навіс від Зієха. Не дотягнувся до м’яча.

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Роналду у цьому матчі був мало помітний. На 35-ій хвилині він скидав під удар партнерам після навісу на нього. Але удар Бернардескі пройшов повз рамку воріт. Та все ж таки саме португалець відкрив рахунок у цій зустрічі. Коли вже йшла остання хвилина основного часу, "Юве" пішов у атаку. Розпочав її у центрі Роналду. Він віддав пас на Канселу, а сам направився у центр штрафного майданчика. Туди ж він і отримав навіс. А вже там його удар головою став недосяжним для Онани. Так рахунок у матчі було відкрито.

Відео найкращих моментів першого тайму матчу Аякс – Ювентус

Та одразу після поновлення матчу рахунок став рівним. Нерес відібрав м’яч на фланзі у Канселу (той невдало зупинив його мало не у центрі), на швидкості дійшов до штрафного майданчика. І в оточенні трьох гравців пробив під дальню штангу. Цього разу Щенсни не врятував.

Мало не одразу "Аякс" міг вийти вперед. Однак Тальяфіко вирішив пробити здалеку, замість того, щоб підійти ближче та завдати прицільного удару. М’яч пройшов повз площину воріт.

На 51-ій хвилині "Аякс" таки відправи ще один м’яч у ворота суперників. Та цього разу Нерес опинився в офсайді в момент прийому м’яча.

Після цього команди взяли невелику перерву. Та після 63-ої хвилини "Аякс" знову почав активно атакувати ворота суперників. В одному з моментів лише підкат гравців у штрафному майданчику заблокував удар Зієха.

На 82-ій хвилині героєм матчу міг стати юний Еккеленкамп. Він вийшов на заміну, і отримав пас від Тадіча. Пробивав з-під захисника, але Щенсни впорався з цим ударом. У протилежних воріт не врятував Онана після удару Дугласа Кости. Але голкіпера "Аяксу" підстрахувала дальня штанга, куди і влучив м’яч.

Відео найкращих моментів другого тайму матчу Аякс – Ювентус

Команди так і зіграли внічию 1:1. Тож тепер все визначиться у Турині. Матч-відповідь запланований на 16 квітня.