"Айнтрахт" і "Челсі" розписали результативну нічию у божевільному матчі: відео

Німецький "Айнтрахт" і лондонський "Челсі" не змогли виявити сильнішого у першому матчі півфінального протистояння. Команди розійшлися результативним миром.

Айнтрахт – Челсі 1:1

Голи: Йовіч, 23 – Педро, 45

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Обидва клуби є кривдниками українських команд у цьому розіграші Ліги Європи. "Айнтрахт" в 1/16 фіналу вибив "Шахтар", а "Челсі" в 1/8 фіналу знищив "Динамо". Лондонський клуб є головним фаворитом турніру, коли шанси німців на загальний успіх найменші.

На перший півфінальний матч "Челсі" підійшов з кадровими втратами. Через травму до кінця сезону вибули оборонець Антоніо Рюдігер та півзахисник Каллум Гадсон-Одой. Окрім того, наставник "аристократів" здивував основним складом, в який не потрапив Еден Азар, Маркос Алонсо та Гонсало Ігуаїн. Кадрові втрати були також у німецького клубу. Через перебір жовтих карток гру пропускав нападник Анте Ребіч, а через травму був відсутній Халлер.

Поєдинок команди розпочали обережно й приблизно з десятої хвилини "орли" заволоділи ініціативою. Німецький клуб упродовж довгого часу нагнітав ситуацію біля воріт гостей і домігся свого на 23 хвилині. Господарі зробили важливе перехоплення в центрі поля, внаслідок якого Костіч прорвався лівим флангом та ідеально навісив на Йовіча. Серб, присівши, точним ударом у кут воріт вивів "Айнтрахт" вперед.

Перший напівмомент у "Челсі" виник на 27 хвилині. Педро вирішив вдарити здалеку й м'яч пролетів біля стійки воріт Траппа. У другій половині тайму "аристократи" повністю перебрали ініціативу в "орлів" і почали створювати надзвичайно небезпечні моменти. Зокрема, на 42 хвилині Лофтус-Чик відіграв оборонців "Айнтрахта", й змістившись у центр, потужно вдарив та м'яч знову пролетів біля стійки. Та до завершення тайму "сині" зрівняли рахунок. Педро скористався сумбуром у штрафному "орлів" і забив гол у роздягальню – 1:0.

Айнтрахт – Челсі – відео кращих моментів першого тайму

Другий тайм більш гостро розпочали гості. Зокрема, на 54 хвилині невтомний Лофтус-Чик прорвався до володінь Траппа, однак вдарив трішки вище воріт. Через три хвилини з меж штрафного низом пробив Вілліан, але точно в руки Траппу. А на 59 хвилині Давід Луїз виконав дальній штрафний і влучив у поперечину. Все більше ставало помітно, що "Челсі" грає першим номером, а господарі вирішили шукати щастя у контратаках.

"Челсі" продовжував тиснути на німців, які замкнулися у своєму штрафному. На 74 Лофтус-Чик пробив здалеку. Трапп в чергове врятував партнерів, відбивши м'яч, який підхопив Азар і пробив неточно. Ще через декілька хвилин Луїз замикав навіс ударом головою, але й тут Кевін Трапп був на висоті. Свій поодинокий момент "Айнтрахт" мав на 81 хвилині. Да Коста елегантно обіграв оборонців "Челсі" й "вирізав" на Пасіенсіа, але португалець не влучив у ворота.

Ще один момент "орли" мали на 85 хвилині. Гравці "Челсі" невдало розіграли м'яч біля свого штрафного, що завершилося перехопленням. Німці дивом не покарали гостей голом. До завершення гри команди більше не створили загрози біля воріт одно й гра завершилася нічиєю. Повторна гра рівно за тиждень відбудеться у Лондоні. Початок матчу, о 22:00.

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