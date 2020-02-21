"Айнтрахт" вже двічі забив "Шахтарю": відео голів

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Айнтрахт - Шахтар: відео голів, огляд матчу Ліги Європи 2018/2019
Айнтрахт – Шахтар відео голів

Німецький "Айнтрахт" вдома відкрив рахунок у матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти донецького "Шахтаря".

Айнтрахт – Шахтар 2:0
Голи: Йовіч, 23, Халлер, 27

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Сербський нападник Йовіч, якого оборонці "Шахтаря" залишили без опіки, без перешкод пробив по воротах Андрія Пятова – 1:0.

Відео голу Йовіча

 

 

На 26 хвилині арюітр призначив пенальті у ворота "Шахтаря" за гру рукою Матвієнка. Халлер впевнено реалізував одинадцятиметровий.

Відео голу Халлера

 

 

 

 

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Теги: Спорт Футбол Ліга Європи Шахтар
Джерело: 24 Канал
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