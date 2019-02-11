"Айнтрахт" виставив незвичні вимоги перед матчем з "Шахтарем" у Лізі Європи

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Футболісти "Айнтрахта"
Футболісти "Айнтрахта" / facebook Eintracht Frankfurt

Німецький "Айнтрахт", який у четвер, 14 лютого, зіграє проти донецького "Шахтаря" у плей-офф Ліги Європи, оголосив побутовий райдер. У переліку не обійшлося і без незвичних прохань.

Представники німецької команди попросили окрему роздягальню для тренерів, а також 50 кілограмів льоду.

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Решта прохань є цілком звичними: тактична дошка, три масажні ліжка, 120 пляшок мінеральної води (500 мл), чай, каву, цукор, молоко.

Німці прилетять до Харкова за день до гри – 13 лютого о 13:55. Команда буде жити готелі Superior Golf & Spa Resort в Харкові протягом двох ночей. На 13 лютого також запланована передматчева прес-конференція за участю головного тренера "Айнтрахта" Аді Хюттера та тренування команди на стадіоні "Металіст".

Матч "Шахтар" – "Айнтрахт" відбудеться у четвер, 14 лютого. Початок матчу о 22:00. Матч-відповідь відбудеться через тиждень – 21 лютого, у Франкфурті-на-Майні. Переможець цієї пари вийде в 1/8 фіналу Ліги Європи.

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Теги: Спорт Футбол Ліга Європи Шахтар
Джерело: 24 Канал
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