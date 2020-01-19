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Балотеллі отримав червону картку за прийом з карате через 8 хвилин після виходу на заміну: відео

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Маріо Балотеллі / twitter.com/BresciaOfficial

Італійський нападник Маріо Балотеллі був вилучений у матчі чемпіонату Італії, коли його "Брешіа" приймала "Кальярі". При цьому нападник вийшов на заміну наприкінці другого тайму.

Балотеллі вийшов на заміну на 74-й хвилині. До цього часу рахунок на табло було 2:2. Торрегросса та Жоау Педру оформили по дублю.

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На 81-й хвилині Балотеллі отримав першу жовту картку за грубий підкат. А вже на 82-й хвилині нападник вирішив прийняти м'яч, застосувавши прийом з карате. Однак у польоті зіграв ногою в обличчя суперника. За це він отримав другу жовту картку, яка і стала другою в матчі.

Відеоогляд матчу Брешіа – Кальярі

  • Балотеллі став другим гравцем з топ-5 європейських чемпіонатів, який був вилучений у кожному з чотирьох останніх сезонів. Раніше подібним відзначився захисник "Монако" Жемерсон.
  • Балотеллі був видалений з поля в 13-й раз у своїй кар'єрі.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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