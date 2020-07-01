"Барселона" 30 червня приймала "Атлетіко" у матчі 33 туру Ла Ліги. Каталонці втратили важливі очки у домашньому матчі, які збільшили відстань від "Реалу".

Барселона – Атлетіко 2:2

Голи: Мессі, 50 (п) – Коста, 11 (авт.), Сауль, 19 (п), 62 (п)

Нереалізований пенальті: Коста, 16 (Атлетіко)

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У минулому турі каталонці втратили очки у виїзному матчі з "Сельтою". Гості вийшли вперед на 20-й хвилині – відзначився Суарес. Господарям вдалося відігратися практично відразу після перерви – гол на рахунку Смолова. Уругваєць оформив дубль на 67-й хвилині. Втім, "Сельта" зуміла відігратися і вдруге: остаточний рахунок зустрічі встановив Яго Аспас. Підсумковий рахунок зустрічі – 2:2.

"Атлетіко" зустрічався із "Алавесом". Результативні удари Ньїгеса та Кости принесли перемогу господарям. Гостям вдалось скоротити рахунок до мінімального, але було вже занадто пізно – 2:1.

Майже без воріт

Вже з перших хвилин зустрічі обидві команди пішли активно створювати небезпечні атаки. На 7-й хвилині Карраско пробив поруч з воротами після хорошого штрафного.

На 11-й хвилині "Барселоні" не без допомоги суперника вдалось вийти вперед у матчі. Після кутового Дієго Коста спробував вибити м'яч далі від воріт, але елегантно п'яткою відправив його у власні ворота – 1:0.

Вже за 16-й хвилині "Атлетіко" отримало чудовий шанс зрівняти рахунок. Хаос у штрафному майданчику каталонців призвів до порушення правил та пенальті у ворота Тер Штегена.

До 11-метрової позначки підійшов Коста та пробив – напрямок польоту м'яча вгадав голкіпер господарів поля. Але суддя вказав на те, що німецький воротар каталонців зарано вийшов із воріт, тому гостям потрібно було ще раз виконати пенальті.

Цього разу до м'яча підійшов Сауль, удар якого розвів голкіпера та м'яч у різні кути воріт – 1:1.

Мессі завдав потужного удару з лінії штрафного майданчика, але м'яч пролетів поруч з дальньою штангою.

Знову активний Ліонель Мессі отримав передачу у штрафному майданчику суперників, але пробив не найкращим чином, м'яч пролетів повз володіння Облака.

Аргентинець вкотре виконав штрафний із середньої дистанції, але голкіпер надійно зіграв у цьому епізоді.

У першому таймі майже не було моментів у гостей зустрічі, а каталонці спробували створювати гостроту, але до 100-відсоткових моментів так і не дійшло.

Матч 11-метрових ударів

Вже у дебюті другого тайму "Барселона" заробила пенальті. До позначки підійшов Мессі та виконав удар у стилі Паненки. Ризиковано, але результативно – 2:1.

Коста відгукнувся на передачу, але його удар головою з близької відстані пролетів поруч зі стійкою.

Семеду зіграв грубо у своєму майданчику на супернику, суддя призначив пенальті у ворота "Барселони". Тер Штеген вгадав напрямок польоту м'яча, але не зміг врятувати ворота від удару Сауля – 2:2.

Відаль майстерно відкрився для передачі після хорошого проходу. Він завдав удару з дальньої дистанції, але м'яч пролетів поруч зі стійкою.

Каталонці намагались вийти вперед у рахунку, але до чогось дійсно небезпечного біля воріт Облака не доходило.

Бускетс замикав подачу з кутового, але пробив головою значно вище воріт. Жодній з команд не вдалось вийти вперед у рахунку.

Підсумковий рахунок зустрічі – 2:2.

Огляд матчу Барселона – Атлетіко

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