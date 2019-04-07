"Барселона" у більшості перемогла "Атлетіко": відео

"Барселона" ще на крок ближче до чемпіонського титулу. У центральному матчі туру іспанської Прімери каталонці обіграли головного конкурента в боротьбі за першу сходинку – мадридський "Атлетіко".

Барселона – Атлетіко 2:0

Голи: Суарес, 85, Мессі, 86

Вилучення: Дієго Коста, 28 (Атлетіко)

"Барса" грала у чисельній більшості майже півтора тайму. На 28-ій хвилині за розмови з арбітром вилучення отримав Дієго Коста.

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Попри це забити команді Вальверде вдалося лише наприкінці гри. На 85-ій хвилині точного дальнього удару завдав Луїс Суарес.

Більш впевненою перевагу "Барси" зробив Мессі. Ліонель елегантним ударом у ближній кут перехитрив захисників та голкіпера суперників. 2:0.

33 goals.

12 assists.

1628 passes.

196 dribbles.

21 crosses.

69 key passes.



ONE LIONEL MESSI. pic.twitter.com/QqXl7Fyn9k — LaLiga (@LaLigaEN) 6 квітня 2019 р.

Відеоогляд матчу Барселона – Атлетіко

Каталонці забезпечують собі спокійне завершення сезону у Прімері, за сім турів до фінішу збільшивши відрив від "Атлетіко" до 11 очок.