"Барселона" у більшості перемогла "Атлетіко": відео
"Барселона" ще на крок ближче до чемпіонського титулу. У центральному матчі туру іспанської Прімери каталонці обіграли головного конкурента в боротьбі за першу сходинку – мадридський "Атлетіко".
Барселона – Атлетіко 2:0
Голи: Суарес, 85, Мессі, 86
Вилучення: Дієго Коста, 28 (Атлетіко)
"Барса" грала у чисельній більшості майже півтора тайму. На 28-ій хвилині за розмови з арбітром вилучення отримав Дієго Коста.
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Попри це забити команді Вальверде вдалося лише наприкінці гри. На 85-ій хвилині точного дальнього удару завдав Луїс Суарес.
Більш впевненою перевагу "Барси" зробив Мессі. Ліонель елегантним ударом у ближній кут перехитрив захисників та голкіпера суперників. 2:0.
Відеоогляд матчу Барселона – Атлетіко
Каталонці забезпечують собі спокійне завершення сезону у Прімері, за сім турів до фінішу збільшивши відрив від "Атлетіко" до 11 очок.
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