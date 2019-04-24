"Барселона" без проблем обіграла на виїзді "Алавес" та наблизилася до чемпіонства: відео

"Барселона" зробила ще один крок до чемпіонства в Іспанії. "Синьо-гранатові" на виїзді обіграли "Алавес". І вже у середу, 24 квітня, можуть стати чемпіонами.

Алавес – Барселона 0:2

Голи: Аленья, 54, Суарес, 60 (пен)

"Барселона" одразу затисла суперника на їх половині поля. Господарі поля не могли перейти центр і зробити хоча б декілька пасів. Але такий тиск не приніс жодних дивідендів "Барселоні". З ударами Суареса, Коутіньо чи Жорді Альби вдало справлявся голкіпер "Алавеса" Пачеко. Мессі за грою своїх партнерів спостерігав із лави запасних.

А ви це бачили? Нападник "Саутгемптона" забив найшвидший гол в історії АПЛ

Загалом за перший тайм "Барселона" 88% часу володіла м'ячем, завдала 10 ударів (три з них у площину). "Алавес" на це відповів одним неточним ударом. Але на табло були нулі.

Все у матчі було вирішено між 54-ою та 60-ою хвилинами. Тоді "Барса" забила двічі. Перший гол – Аленьї після пасу Серхі Роберто. Хоча тут варто відзначити й Суареса, який вдало пропустив м'яч на партнера.

Значно більше питань викликає другий гол. Після подачі з кутового Піке таки вдалося заштовхати м'яч до сітки воріт. Але арбітр пішов дивитися відеоповтор, адже була підозра як на гру рукою Умтіті, так і фол проти Піке. Закінчилося все призначенням пенальті у ворота "Алавеса". Удар з позначки чітко реалізував Суарес. Це 21-ий гол уругвайця у чемпіонаті. За цим показником він зрівнявся з Бензема з "Реалу". Обоє ділять друге та третє місце. Лідирує Мессі.

Сам аргентинець вийшов на поле одразу після другого голу. І міг забити. Але Пачеко перевів м'яч у перекладину після його удару.

До слова: Зінченко зрівнявся з Мессі в рейтингу ефективності CIES

Відеоогляд матчу Алавес – Барселона

У підсумку матч так і закінчився перемогою "Барселони". Якщо "Атлетіко" програє "Валенсії" у домашньому матчі у середу, 24 квітня, то "блаугранас" стануть чемпіонами. В іншому випадку "Барселоні" слід буде в суботу, 27 квітня, перемагати вдома "Леванте". І вже тоді святкувати.