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"Барселона" хоче купити півзахисника "Динамо", який забивав "Шахтарю" в Лізі чемпіонів

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Дані Олмо / Getty Images

Іспанська "Барселона" прагне повернути до команди півзахисника Дані Ольмо. Вихованець клубу зараз виступає за загребське "Динамо".

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У цьому сезоні Дані Ольмо доволі вдало зіграв у складі "Динамо". Півзахисник (саме на цій позиції він грає у хорватському клубі) на груповому етапі Ліги чемпіонів забив у ворота донецького "Шахтаря" у Харкові та "Манчестер Сіті" в домашньому матчі. Саме цей гол став найкращим у шостому турі Ліги чемпіонів та претендував на найкращий гол групового етапу.

Відео голу Дані Ольмо у ворота "Манчестер Сіті"

У чемпіонаті Хорватії у нього за дев'ять матчів три забиті голи.

Дебютував Ольмо і за національну збірну Іспанії. Він вийшов на заміну у матчі кваліфікації Євро-2020 та забив гол у ворота Мальти.

Сам гравець є вихованцем академії "Барселони". І "синьо-гранатові" прагнуть повернути його. За даними Goal.com, за 21-річного гравця клуб готовий заплатити 30 мільйонів євро. Однак така сума не влаштовує "Динамо". Хорвати хочуть за свого гравця не менше 40 мільйонів євро.

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Варто відзначити, що за Ольмо активно слідкують й інші європейські гранди – "Челсі" та "Манчестер Юнайтед". А сам гравець прагне покинути Хорватію у зимове трансферне вікно, щоб мати шанс потрапити до заявки збірної Іспанії на Євро-2020.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Трансфери ФК Барселона
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