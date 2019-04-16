Барселона – Манчестер Юнайтед: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

"Барселона" на домашньому полі прийме "Манчестер Юнайтед" у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. В Україні цей матч можна переглянути як онлайн, так і по телебаченню.

Матч "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" українським телеглядачам покаже канал "Футбол 1". Початок трансляції о 21:50, сама гра розпочнеться о 22:00.

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Зазначимо, що грі передуватиме програма "Ніч Ліги чемпіонів", яка розпочнеться на телеканалі "Футбол 1", – о 21:15. У ній запрошені гості оцінять шанси команд на перемогу.

Дивитися онлайн матч "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv або ж на сайті каналів "Футбол 1/2". Однак для перегляду відео слід зареєструватися. Окрім того, перегляд платний – 69 гривень за місячний абонемент.

Поєдинок "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" відбудеться у вівторок, 16 квітня. Початок о 22:00. Відео голів та огляд матчу "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" – на сайті Спорт24 по закінченні гри.

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