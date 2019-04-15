Барселона – Манчестер Юнайтед: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

"Барселона" і "Манчестер Юнайтед" зійдуться у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Перший матч іспанці виграли 1:0 і зробили перший крок до півфіналу.

Прогноз на матч "Барселона" – "Манчестер Юнайтед"

Іспанська "Барселона" ще до першого матчу проти МЮ була фаворитом у групі. А завдяки перемозі на виїзді, шанси "синьо-гранатових" значно зросли.

Дивіться відео, як "Барселона" мінімально перемогла "Манчестер Юнайтед" на виїзді

Та не варто забувати, що МЮ вже зумів створити невелике "футбольне диво", коли програв вдома ПСЖ 0:2. Натомість виграв матч-відповідь у Франції та вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

Зважаючи на мінімальну перемогу "Барселони" у першому матчі, "МанЮнайтед" не планує складати зброї. Тож слід очікувати запеклої боротьби.

Прогноз William Hill

Британські експерти не сумніваються у тому, що "Барселона" переможе у цьому матчі та вийде у півфінал. На перемогу "блаугранас" стоїть коефіцієнт 1,35. На перемогу МЮ – 8,50. Нічия у матчі – 5,25.

На прохід у наступний раунд – 1,07 на "Барселону" та 8,00 на "Манчестер Юнайтед".

Читайте також: Стала відома космічна сума, яку ПФК "Суми" заробили на договірних матчах

При цьому шансів у гравців МЮ забити гол у цьому матчі доволі незначні. найкращий коефіцієнт на гол Ромелу Лукаку – 2,90. Одразу шість гравців "Барселони" мають кращі шанси: Ліонель Мессі – 1,44, Луїс Суарес – 1,80, Кевін-Прінс Боатенг – 2,05, Усман Дембеле – 2,37, Малком – 2,62, Коутіньо – 2,80.

Прогноз PariMatch

Найнижчий коефіцієнт на перемогу "Барселони" дали у PariMatch – 1,27. Але тут і менший коефіцієнт на те, що переможе МЮ – 7,40. Натомість нічия оцінено у 8,10.

Щодо проходу у наступний раунд, то коефіцієнт на "Барселону" – 1,07. На те, що "червоні дияволи" таки зроблять ще одне диво та пройдуть у півфінал Ліги чемпіонів – 10,00.

Що він творить?! Українець Маліновський забив черговий гол за "Генк" у чемпіонаті Бельгії

Експерти цього разу очікують більше голів, аніж було у першому матчі. так, ставка на "тотал матчу більше 2,0" – 1,20, а "тотал матчу більше 3,25" – 1,99.

Прогноз "Фаворит спорт"

Тут теж віддали перевагу "Барселоні" – 1,39 на перемогу у матчі та 1,07 на прохід у наступний раунд. Щодо "Манчестер Юнайтед", то їх шанси оцінені в 7,50 перемогою у матчі та 8,75 на прохід у півфінал Ліги чемпіонів. нічия у цьому матчі – 5,25.

При цьому "Барселона" матиме більше шансів, якщо переможця пари доведеться визначати у додатковий час – 30,00 на прохід "синьо-гранатових" проти 40,00 на прохід МЮ. Якщо все дійде до серії пенальті, то коефіцієнт на прохід "Барселони" – 50,00, прохід "МанЮнайтед" – 60,00.

Читайте також: Стали відомі наслідки травми Ліонеля Мессі у матчі Ліги чемпіонів

Матч "Барселона" – "манчестер Юнайтед" відбудеться у вівторок, 16 квітня. Початок матчу о 22:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.