"Барселона" представила історичний комплект форми: фото та відео

Каталонська "Барселона" представила ще один комплект форми на новий сезон. Іспанці презентували запасну форму.

Запасний комплект форми каталонців буде жовтого кольору з традиційно синьо-гранатовою смугою.

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"Барселона" вирішила зробити форму жовтою з нагоди 40-річчя академії Ла Масія. Саме у 1979 році була створена академія, а форма команди була жовтого кольору.

@FCBarcelona away kit 19/20

The return of an iconic football classic to commemorate La Masia 40 years

pic.twitter.com/0nn96cD8fF — FC Barcelona (@FCBarcelona) 8 липня 2019 р.

@FCBarcelona away kit 19/20

The return of an iconic football classic to commemorate La Masia 40 years

pic.twitter.com/0nn96cD8fF — FC Barcelona (@FCBarcelona) 8 липня 2019 р.

Участь у представленні форми взяв зірковий новачок "Барселони" Френкі де Йонг.

Молодіжна академія "Барселони" налічує понад 300 молодих гравців, і стала важливим фактором успіху "Барселони" в Європі.

2010 рік став піком розквіту Ла Масіі. Вперше в історії відразу три перших місця в списку "Золотого м'яча" зайняли випускники однієї академії: Ліонель Мессі, Хаві Ернандес, Андрес Іньєста.