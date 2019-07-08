"Барселона" представила історичний комплект форми: фото та відео
Каталонська "Барселона" представила ще один комплект форми на новий сезон. Іспанці презентували запасну форму.
Запасний комплект форми каталонців буде жовтого кольору з традиційно синьо-гранатовою смугою.
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"Барселона" вирішила зробити форму жовтою з нагоди 40-річчя академії Ла Масія. Саме у 1979 році була створена академія, а форма команди була жовтого кольору.
Участь у представленні форми взяв зірковий новачок "Барселони" Френкі де Йонг.
Молодіжна академія "Барселони" налічує понад 300 молодих гравців, і стала важливим фактором успіху "Барселони" в Європі.
2010 рік став піком розквіту Ла Масіі. Вперше в історії відразу три перших місця в списку "Золотого м'яча" зайняли випускники однієї академії: Ліонель Мессі, Хаві Ернандес, Андрес Іньєста.