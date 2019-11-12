"Барселона" презентувала патріотичний комплект форми: відео

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Нова форма "Барселони"
Нова форма "Барселони" / Фото з відкритих джерел

"Барселона" презентувала вже 4-ту ігрову форму на нинішній сезон. Цього разу форма виконана в жовтих і червоних кольорах – кольорах прапора Каталонії.

Відеопрезентація нового екіпірування була опублікована на офіційному сайті "Барселони".

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Новий комплект виконаний у жовтому кольорі з діагональними червоними лініями, які нагадують подряпини.

29 листопада чинний чемпіон Іспанії відзначатиме своє 120-річчя. З цієї нагоди "Барселона" хотіла вкотре нагадати про свій зв'язок з рідним регіоном, його культурою та головними цінностями.

Додамо, що технічним партнером "блаугранас" залишається американська компанія Nike.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол ФК Барселона
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