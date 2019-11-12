"Барселона" презентувала патріотичний комплект форми: відео
"Барселона" презентувала вже 4-ту ігрову форму на нинішній сезон. Цього разу форма виконана в жовтих і червоних кольорах – кольорах прапора Каталонії.
Відеопрезентація нового екіпірування була опублікована на офіційному сайті "Барселони".
Читайте також: Легендарна перемога "Динамо" над "Барселоною" увійшла в рейтинг найкращих матчів в історії
Новий комплект виконаний у жовтому кольорі з діагональними червоними лініями, які нагадують подряпини.
29 листопада чинний чемпіон Іспанії відзначатиме своє 120-річчя. З цієї нагоди "Барселона" хотіла вкотре нагадати про свій зв'язок з рідним регіоном, його культурою та головними цінностями.
Додамо, що технічним партнером "блаугранас" залишається американська компанія Nike.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Збірна України втратила двох гравців перед матчами з Естонією та Сербією11 листопада , 20:47
-
Расизм на матчі "Шахтар" – "Динамо": що сталося та як відреагували клуби і Тайсон11 листопада , 10:59
-
"Шахтар" вдесятьох здолав "Динамо" в класико: травма Мораеса та расистські вигуки (відео)10 листопада , 18:57
Коментарі