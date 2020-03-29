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"Барселона" прийняла несподіване рішення щодо головного тренера

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Кіке Сетьєн / GORKA LEIZA

Керівництво іспанської "Барселони" вирішило, що Кіке Сетьєн продовжить очолювати команду. Каталонський гранд відмовився від кандидатур Хаві та Роналда Кумана.

Як повідомляє іспанське видання As, Сетьєн тренуватиме "Барселону" і в цьому сезоні, і в наступному.

Сетьєн очолив "синьо-гранатових" у січні, замінивши на тренерському містку Ернесто Вальверде.

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За інформацією джерела, "Барселона" відмовився від варіантів із запрошенням екскапітана команди Хаві, який очолює катарський "Аль-Садд".

Також "Барселона" не запрошуватиме головного тренера збірної Нідерландів Роналда Кумана.

Відмова від варіанту з 57-річним Куманом пов'язана з перенесенням чемпіонату Європи на 2021 рік.

As інформує, що Сетьєн залишиться тренером "Барселони", навіть якщо команда не виграє жодного трофею у цьому сезоні.

Під керівництво Сетьєна "Барселона" зіграла 12 матчів: 9 перемог, 2 поразки, 1 нічия.

Водночас керівництво клубу очікує, що під керівництвом Сетьєна гра команди буде поліпшуватися.

Термін чинної угоди між Сетьєном і "Барселоною" закінчується у 2022 році. За умовами контракту, угода може бути розірвана рішенням нового президента "Барселони".

Вибори нового президента "Барселони" пройдуть у червні 2021-го.

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Автор: Михайло Гема
Теги: ФК Барселона Новини Спорту Спорт Футбол
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