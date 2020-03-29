"Барселона" прийняла несподіване рішення щодо головного тренера

Керівництво іспанської "Барселони" вирішило, що Кіке Сетьєн продовжить очолювати команду. Каталонський гранд відмовився від кандидатур Хаві та Роналда Кумана.

Як повідомляє іспанське видання As, Сетьєн тренуватиме "Барселону" і в цьому сезоні, і в наступному.

Сетьєн очолив "синьо-гранатових" у січні, замінивши на тренерському містку Ернесто Вальверде.

Читайте також Гравці "Барселони" відмовилися від зменшення зарплати через коронавірус

За інформацією джерела, "Барселона" відмовився від варіантів із запрошенням екскапітана команди Хаві, який очолює катарський "Аль-Садд".

Також "Барселона" не запрошуватиме головного тренера збірної Нідерландів Роналда Кумана.

Відмова від варіанту з 57-річним Куманом пов'язана з перенесенням чемпіонату Європи на 2021 рік.

As інформує, що Сетьєн залишиться тренером "Барселони", навіть якщо команда не виграє жодного трофею у цьому сезоні.

Під керівництво Сетьєна "Барселона" зіграла 12 матчів: 9 перемог, 2 поразки, 1 нічия.

Водночас керівництво клубу очікує, що під керівництвом Сетьєна гра команди буде поліпшуватися.

Термін чинної угоди між Сетьєном і "Барселоною" закінчується у 2022 році. За умовами контракту, угода може бути розірвана рішенням нового президента "Барселони".

Вибори нового президента "Барселони" пройдуть у червні 2021-го.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.