Барселона – Севілья: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Іспанії

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Барселона – Севілья: прогноз і ставки на матч 06.10.2019 – чемпіонат Іспанії
Барселона – Севілья: прогноз букмекерів

У неділю, 6 жовтня, у чемпіонаті Іспанії відбудеться одна з найцікавіших протистоянь – в гості до "Барселони" завітає "Севілья". Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Барселона – Севілья. Прогноз

"Барселона" у цьому матчі є явним фаворитом. Попри не надто вдалу гру, яку команда показує останнім часом, а також постійні травми гравців, саме "блаугранас" мають більше шансів на перемогу у грі з "Севільєю". Підтвердженням цього може бути гра "Барселони" проти "Інтера" у Лізі чемпіонів. Пропустивши швидкий гол на початку матчу, команда зуміла виграти.

Як це було: "Барселона" завдяки дублю Суареса вирвала перемогу в "Інтера" на "Камп Ноу": відео

Перевагою "Барселони" буде й те, що "Севілья" свій матч зіграла на день пізніше – в четвер, 3 жовтня, вони зіграли в Лізі Європи проти АПОЕЛа та мінімально перемогли.

Щодо букмекерів, то коефіцієнти на "Барселону" коливаються в районі 1,55, у той час як на "Севілью" приймають з коефіцієнтом 6,40. Нічия – 4,50.

Матч "Барселона" – "Севілья" відбудеться у неділю, 6 жовтня. Початок матчу о 22:00.

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Їх експерти на перемогу "Барселони" приймають з коефіцієнтом 1,49. Натомість перемога "Севільї" – 6,25. Нічия у матчі – 4,50.

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Щодо кількості голів, то очікується близько трьох. Так, коефіцієнт на "тотал матчу більше 3,0" – 1,84, а "тотал матчу менше 3,0" – 1,98

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Тут очікують перемогу "Барселони" з коефіцієнтом 1,55. Перемога їх суперників – 6,40. Нічия – 4,50.

На те, що обидві команди заб'ють у цьому матчі, коефіцієнт 1,665. Що такого не станеться – 2,325

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Барселона ФК Севілья
Джерело: 24 канал
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