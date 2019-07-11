Башенко просить зробити доповідь про доцільність перебування чемпіонки Соловей у збірній

Глава Федерації велоспорту України Олександр Башенко звернувся до колег по ФВУ. Він закликав тренерів зробити доповідь про доцільність перебування Ганни Соловей у збірній України.

У середу, 11-го липня, президент ФВСУ розмістив у Facebook на сторінці Федерації велосипедного спорту України звернення до колег.

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"Щойно відгримів мітинг людей в касках біля Міністерства молоді та спорту України організований раніше дискваліфікованою за вживання заборонених допінг препаратів спортсменкою Ганною Соловей, переможницею Європейських Ігор в змаганнях з не олімпійських видів спорту та нашим ветераном, володарем почесного п’ятого місця в гонці з роздільним стартом на чемпіонаті України, що минув, першим Віце-Президентом ФВСУ Андрієм Гривко. Шановні члени Федерації Велосипедного Спорту України, звертаємося до Вас, тих хто сумлінно виконує Статут ФВСУ, любить свою справу, поважає один одного із двома пропозиціями.

1) Призначається премія розміром в 1000000 доларів США тому, хто знайде на фото організованого Ганною та Андрієм мітингу, велосипедиста, члена збірної команди міста Києва, адже дійство відбулося саме в місті Києві.

2) Надати доручення нашим ветеранам Гривко Андрію та Поповичу Ярославу на вирішення наступних питань:

А) Збір підписів членів ФВСУ про скликання позачергової Конференції ФВСУ для обговорення наступних питань:

– доповідь тренерів Мінсолодьспорту, щодо доцільності перебування Ганни Соловей в Збірній команді України;



– доповідь першого Віце-Президента Гривка А. А., щодо відставки Президента ФВСУ Башенка О.Б.

Б) Переобрання першого Віце-Президента Гривка А. А. В зв’язку з відсутністю на роботі протягом 7 місяців після обрання на посаду.

В) Розгляд доцільності займання посади Генерального Секретаря ФВСУ Івановим Б. В. з огляду не володіння останнім англійською мовою.

Г) Заслуховування звітів членів Президії Ткаченка О. І., Скоренка М.М., Скиби М.М, щодо бачення розвитку відповідних видів велоспорту на наступний олімпійський цикл.

Після завершення членами федерації Гривко А. та Поповича Я. збору підписів та оприлюднення результатів, у разі якщо кількість підписів буде становити 10% від загальної кількості діючих членів федерації, позачергова Конференція вважатиметься автоматично оголошеною", – звернувся Башенко.

Що відомо про скандал ?

Велогонщиця Ганна Соловей стала чемпіонкою II Європейських ігор у гонці за очками. Проте, Федерація велоспорту України на своїй сторінці у Facebook привітала з цим досягненням не її, а голову Київської міської федерації велоспорту Мухомора C.М.



Славнозвісний пост з привітанням Ганни Соловей від Федерації велоспорту України

Це обурило Ганну. За її словами, Мухомор не має до її успіху ніякого відношення. "Хотілось би знати, чому ви вітаєте незнайому мені людину, якої я ніколи не бачила. Цей чоловік не допомагав мені в підготовці до змагань абсолютно нічим. При цьому ви берете мою світлину та мій результат", – заявила чемпіонка.

З відповіддю пан Башенко не забарився. Причому відповів у дуже хамовитому стилі, зовсім не притаманному для очільника профільної федерації.

Аню, дивись, як ми будемо навчатись. Ти відкрила рот, тепер ти будеш за це відповідати. Їздиш на моєму велосипеді, їздиш в моїй формі, на голові у тебе мій шолом. Чого ти ще хочеш, щоб я тебе возив? Я не Базін, запам’ятай, принцесо. Будеш робити роботу – приймемо тебе, будеш смердіти – проженемо і не згадаємо як звали,

– відповів Башенко.

Соловей заперечила Башенку, написавши, що з переліченого йому належить лише велосипед, який "не витримав і року". Натомість Олександр додав, що через порушення умов контракту із федерацією Ганна тепер не має права бути в збірній України. "А святе місце пустим не буває", – грізно підсумував керівник.

Обурені через скандал з чемпіонкою Соловей велосипедисти та активісти прийшли з протестом під Міністерство молоді та спорту.

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов зустрівся з Ганною Соловей та висловив підтримку щодо відставки Башенка. Жданов підтримав вимогу про повне перезавантаження Федерації велоспорту та заміну її президії.