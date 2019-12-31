Баскетболіст брутально штовхнув рекордсмена НБА на вболівальників і отримав штраф: відео

Баскетболіст "Голден Стейт" Крісс Маркес у матчі НБА проти "Далласу" грубо повів себе проти Луки Дончіча. Крісс штовхнув Дончіча на трибуну в третій чверті матчу.

Під час матчу Крісс отримав за поштовх Дончіча технічний фол. До слова, у цій грі Дончіч побив рекорд легендарного Майкла Джордана.

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НБА ж вирішила оштрафувати форварда "Ворріорс" Крісса на 35 тисяч доларів за поштовх Дончіча, повідомляє ESPN.com.

У заяві НБА йдеться, що сума штрафу пов'язана з тим, що Крісс вже декілька разів піддавався дисциплінарним стягненням за фізичні сварки.

Відео інциденту

Luka Doncic gets a 2-handed shove into the first row by Marquese Chriss



...and Draymond Green is out here clapping. #Savage pic.twitter.com/lnTSggpPMb — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 29 декабря 2019 г.

Зазначимо, що матч 29 грудня завершився поразкою "Голден Стейт" з рахунком 141:121.